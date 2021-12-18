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19:00, 18 декабря 2021 года Посетители Спасского-Лутовиново могут взять на память о Тургеневском дубе его веточку Об этом сообщает сайт музея-заповедника.





Посетители Спасского-Лутовиново могут взять на память о Тургеневском дубе его веточку. Желающим увидеть знаменитое дерево в последний раз следует поторопиться – массив ствола пока находится на месте падения, но с наступлением морозов он будет вывезен на площадку для хранения. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.



Напомним, что Тургеневский дуб погиб во время урагана «Бенедикт», обрушившегося на Спасское-Лутовиново 30 ноября. Дереву, посаженному писателем-орловцем, было 198 лет. Несмотря на гибель, дуб будет бороться за звание Европейского дерева года.





Артём Ежаков



