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19:00, 18 декабря 2021 года

Посетители Спасского-Лутовиново могут взять на память о Тургеневском дубе его веточку

Об этом сообщает сайт музея-заповедника.


Посетители Спасского-Лутовиново могут взять на память о Тургеневском дубе его веточку. Желающим увидеть знаменитое дерево в последний раз следует поторопиться – массив ствола пока находится на месте падения, но с наступлением морозов он будет вывезен на площадку для хранения. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Напомним, что Тургеневский дуб погиб во время урагана «Бенедикт», обрушившегося на Спасское-Лутовиново 30 ноября. Дереву, посаженному писателем-орловцем, было 198 лет. Несмотря на гибель, дуб будет бороться за звание Европейского дерева года.


Артём Ежаков

 
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