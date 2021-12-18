Главная » Новости



19:26, 18 декабря 2021 года Главу УГИБДД по Орловской области и двух его подчинённых подозревают в мошенничестве Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.





Начальника УГИБДД России по Орловской области и двух его подчинённых подозревают в мошенничестве. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального СУ СК. Всем фигурантам инкриминируется третья часть 159-й статьи УК РФ, в числе прочего предусматривающая заключение сроком до 6 лет. Как следует из материалов дела, в течение четырех лет подозреваемые, будучи доцентами по совместительству одной из кафедр Орловского юридического института, проводили не все положенные занятия, при этом полностью получая зарплату. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, обыски, выемки. Расследование продолжается.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, руководством регионального УМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке.





Артём Ежаков



