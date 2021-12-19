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12:30, 19 декабря 2021 года 6 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 223 новых случая заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 68 185).



Накануне выписано 574 орловца (всего – 57 866), умерло 6 человек – 1 418 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 60,5%.





Артём Ежаков



