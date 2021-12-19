С нового года ПФР возьмет на себя выплату пособий некоторым категориям орловцев

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19:00, 19 декабря 2021 года
С нового года ПФР возьмет на себя выплату пособий некоторым категориям орловцевРечь идёт о льготах, которые переводят органы социальной защиты.
С 1 января Пенсионный фонд РФ начнет предоставлять некоторые виды социальной поддержки, которые прежде граждане могли получить в органах соцзащиты. Об этом сообщает сайт регионального правительства. Речь идёт о следующих категориях орловцев:
1. неработающие граждане, имеющих детей;
2. лица, подвергшиеся воздействиям радиации;
3. реабилитированные лица;
4. инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;
5. военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Гражданам, уже получающим меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться ПФР автоматически на указанные ранее реквизиты. Обращаться в ПФР не требуется.
Орловцам, имеющим право на льготы, но еще не обратившимся в органы соцзащиты, для получения выплат впервые необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.
Артём Ежаков