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13:35, 19 декабря 2021 года

Юный кромчанин Григорий Волгин стал победителем Всероссийского творческого конкурса

Также лауреатами соревнования стали другие молодые орловцы.


Юный кромчанин Григорий Волгин из местной школы искусств стал победителем Всероссийского творческого конкурса «Земля талантов». Мальчик стал лучшим в категории «Вокал».

Лауреатами стали ансамбли эстрадного танца «Юный орловчанин» и «Новая волна» под руководством педагога Орловского городского центра культуры Елены Ланцовой; эстрадно-цирковая студия «Арлекин» с педагогом Дворца школьников и пионеров Эллой Ходан, а также Мария Реброва из Болхова, Ульяна Булгакова из Кром и Даниэла Ларина из Орла.

Финал конкурса состоялся в декабре в подмосковном оздоровительном комплексе «Снегири». Восьмой сезон «Земли талантов» был посвящен теме космоса и науки – в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина.

Участие приняли победители региональных отборочных туров – 300 одаренных детей в возрасте от 7 до 17 лет из 22 регионов России, – сообщает сайт областного правительства.

Фото с сайта правительства Орловской области


Артём Ежаков

 
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