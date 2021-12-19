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15:45, 19 декабря 2021 года На Орловщине задержали серийных похитителей батарей За несколько дней сожители вынесли с территории предприятия 18 радиаторов на общую сумму в 88 тысяч рублей.





В Малоархангельском районе 34-летний мужчина и его 35-летняя сожительница подозреваются в краже 18 радиаторов на общую сумму в 88 тысяч рублей. Все имущество было похищено с территории предприятия.



Сначала подозреваемые вскрыли замки ворот и двери, а затем в течение нескольких дней трижды приезжали за снятыми батареями.



Фигурантов вычислили после обхода пунктов приема металлолома. Там же нашлось и пропавшее имущество. Оно передано на ответственное хранение представителю пострадавшей фирмы.



На время расследования обоих подозреваемых хотят отпустить под подписку о невыезде, – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



