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15:45, 19 декабря 2021 года

На Орловщине задержали серийных похитителей батарей

За несколько дней сожители вынесли с территории предприятия 18 радиаторов на общую сумму в 88 тысяч рублей.


В Малоархангельском районе 34-летний мужчина и его 35-летняя сожительница подозреваются в краже 18 радиаторов на общую сумму в 88 тысяч рублей. Все имущество было похищено с территории предприятия.

Сначала подозреваемые вскрыли замки ворот и двери, а затем в течение нескольких дней трижды приезжали за снятыми батареями.

Фигурантов вычислили после обхода пунктов приема металлолома. Там же нашлось и пропавшее имущество. Оно передано на ответственное хранение представителю пострадавшей фирмы.

На время расследования обоих подозреваемых хотят отпустить под подписку о невыезде, – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков

 
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