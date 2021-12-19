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16:50, 19 декабря 2021 года На Орловщине снова может стать скользко В ближайшее время осадки и оттепель сменятся значительным понижением температуры.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о грядущих температурных качелях и связанных с этим опасностях. 20 декабря на территории ЦФО ожидается прохождение фронта атлантического циклона. Он будет сопровождаться пограничными температурами: от +2°С до -2°С, а также выпадением осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Следом ожидается резкое похолодание со значительным перепадом температур.





Артём Ежаков



