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18:00, 19 декабря 2021 года В Орле из горящего дома спасено 3 человека и эвакуировано 10 жильцов ЧП на ул. Планерной произошло накануне вечером.





18 декабря около 18:00 на ул. Планерной загорелась трёхкомнатная квартира на втором этаже жилого здания. С пламенем боролись сотрудники 5-й и специализированной ПСЧ. Из соседних квартир ими было спасено 3 человека и эвакуировано 10 жильцов. Никто не пострадал.



Очагом возгорания оказалась кухня. Пламя успело распространиться на площади в 10 кв. метров. В причинах ЧП предстоит разобраться специалистам.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



