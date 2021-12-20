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9:45, 20 декабря 2021 года На Орловщине создадут порядка 50 точек запуска фейерверков Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сулим побеседовала с главой пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Натальей Акуловой об основных мерах предосторожности в предстоящие праздники.





- В период новогодних каникул нередки чрезвычайные ситуации. Что это за ЧП и в чем их причина?



Перегрузка электросети, неправильная эксплуатация электроприборов, газовых приборов, отопительных – все это может привести к трагедии, поэтому самое главное – это здравый смысл и осторожность.



- Какие происшествия наиболее характерны для первых январских дней?



В основном это пожары, происшествия на льду. Основной акцент мы делаем на обеспечении детской безопасности.



- Как обстоит ситуация с жилым сектором и какие элементарные правила безопасности здесь могут быть?



В этом году в жилом секторе были наиболее трагичные последствия от пожаров. Здесь выросла статистика погибших и пострадавших. Все ведомства ведут профилактическую работу над уменьшением числа ЧП.



- Как быть с пиротехникой?



Пиротехника продается только гражданам в возрасте от 16 лет, исключительно в специальных торговых точках. Фейерверки должны быть неповреждёнными, с чёткой инструкцией применения. Список разрешенных мест будет опубликован. Обычно таких участков порядка 50.



- Фиксировались ли уже случаи происшествий на льду и о чём следует помнить?



Проточные водоёмы еще не покрылись льдом. На закрытых корка не превышает 5 сантиметров. Это небезопасно. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Стоит лишний раз напомнить им о правилах безопасности. Основное для всех одно – вообще не выходить на лёд.





Юлия Сулим



