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9:45, 20 декабря 2021 года

На Орловщине создадут порядка 50 точек запуска фейерверков

Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сулим побеседовала с главой пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Натальей Акуловой об основных мерах предосторожности в предстоящие праздники.


- В период новогодних каникул нередки чрезвычайные ситуации. Что это за ЧП и в чем их причина?

Перегрузка электросети, неправильная эксплуатация электроприборов, газовых приборов, отопительных – все это может привести к трагедии, поэтому самое главное – это здравый смысл и осторожность.

- Какие происшествия наиболее характерны для первых январских дней?

В основном это пожары, происшествия на льду. Основной акцент мы делаем на обеспечении детской безопасности.

- Как обстоит ситуация с жилым сектором и какие элементарные правила безопасности здесь могут быть?

В этом году в жилом секторе были наиболее трагичные последствия от пожаров. Здесь выросла статистика погибших и пострадавших. Все ведомства ведут профилактическую работу над уменьшением числа ЧП.

- Как быть с пиротехникой?

Пиротехника продается только гражданам в возрасте от 16 лет, исключительно в специальных торговых точках. Фейерверки должны быть неповреждёнными, с чёткой инструкцией применения. Список разрешенных мест будет опубликован. Обычно таких участков порядка 50.

- Фиксировались ли уже случаи происшествий на льду и о чём следует помнить?

Проточные водоёмы еще не покрылись льдом. На закрытых корка не превышает 5 сантиметров. Это небезопасно. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Стоит лишний раз напомнить им о правилах безопасности. Основное для всех одно – вообще не выходить на лёд.


Юлия Сулим

 
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