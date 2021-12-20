В Орле разошлись во мнении касательно новых светофоров

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11:30, 20 декабря 2021 года
В Орле разошлись во мнении касательно новых светофоровВ ГИБДД говорят, что новые регуляторы движения ставят исключительно из-за частой аварийности.
Чуть больше недели назад на один день был запущен тест сигналов светофора на пересечении улиц Лескова и Тургенева. Эксперимент вызвал отрицательную оценку у автомобилистов.
В этом году здесь дважды сбили велосипедистов из-за несоблюдения приоритета проезда. Теперь этот участок обезопасили со всех сторон, а будут ли здесь создаваться пробки, зависит от построения тайминга на светофоре.
Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Светофоры поставили, их сначала включили, но водители и пешеходы ещё не привыкли, поэтому он сейчас не работает. Мы также снова будет обращаться в ГИБДД».
То, что должно разгрузить трафик, лишь усугубляет движение – так считают водители. Но при установке нового светофора главная цель – это безопасность. Чтобы понять тот самый транспортный поток нужно время, и огни засияют в правильном ритме.
Как говорят в ГИБДД, все светофоры ставят исключительно из-за частой аварийности.
Алексей Панфилов, заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Ведутся работы на пересечении ул. Полесской и Генерала Родина, пересечении ул. Максима Горького и Андрианова, пересечении ул. Советской и Революции. По ул. 7 Ноября – возле детской хоровой школы – устанавливается дополнительное освещение на пешеходном переходе».
Всеволод Трифонов