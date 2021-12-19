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14:30, 19 декабря 2021 года

Преподаватель Орловской ДШИ Галина Костко удостоена премии Правительства РФ

Об этом сообщает сайт Кабмина


Преподаватель Орловской детской школы искусств имени Д. Б. Кабалевского Галина Костко стала лауреатом премии им. А. В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры. Костко отметили в номинации «Педагогический работник». Она получит 300 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Кабмина РФ.

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Артём Ежаков

 
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