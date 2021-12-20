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13:15, 20 декабря 2021 года В Орловском медколледже будут готовить сестёр милосердия Они будут помогать в больницах, хосписах и приютах.





В Орловском медицинском колледже вскоре начнут обучать православных сестёр милосердия. Наряду с базовыми медицинскими знаниями студенты познакомятся с основами духовной деятельности.



Договорённость о таком обучении была достигнута между руководством колледжа и Орловской епархией. По окончании курса сёстры милосердия получат документ государственного образца о профессиональной переподготовке. Это направление сегодня довольно востребовано в РПЦ. Работать специалисты смогут в самых сложных структурах. Это больницы, хосписы и приюты, где девушки будут помогать и детям, и взрослым.





Юлия Сулим



