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9:49, 20 декабря 2021 года Один человек погиб и один пострадал в результате пожара в Мценском районе Жилой дом в селе Тельчье загорелся накануне вечером.





19 декабря около 23:00 в селе Тельчье Мценского района загорелся жилой. К приезду огнеборцев пламя охватило веранду и кухню. Внутри спасатели обнаружили тело неизвестной женщины, 65-летний мужчина был доставлен в местную ЦРБ.



Стихия полностью уничтожило веранду и кухню, а также частично повредила соседние помещения. В причинах случившегося разбираются специалисты.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



