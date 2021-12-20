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10:45, 20 декабря 2021 года На этой неделе в Орле продолжится мобильная вакцинация от COVID-19 Во всех районах города без предварительной записи можно получить оба компонента вакцины.





С 20 по 26 декабря в Орле продолжится кампания по вакцинации от COVID-19. Адреса и графики работы передвижных прививочных пунктов и стационарных кабинетов, где процедуру можно пройти без предварительной записи, представлены ниже:



• пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН» (Кромское шоссе, д. 4, перед магазином «М-Видео»). Время работы: с 12:00 до 19:00 ежедневно;

• здание МФЦ (ул. Ленина, д. 1), Фундаментальная библиотека ОГУ им. Тургенева (Каменская площадь, 1). Время работы: с понедельника по субботу – с 9:00 до 20:00, с 9:00 до 16:00 – в воскресенье;

• здание территориального управления по Северному району (Московское шоссе, 137). Время работы: с 12:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным;

• поликлиника «РЖД-Медицина» (ул. 3-я Курская, 56, второй этаж, каб. 29, с 10:00 до 14:00, по будням);

• ул. Московская, 67 (у ТЦ «Европа). Время работы: по будням: с 12:00 до 19:00, в выходные: с 9:00 до 16:00.

• ул. Автовокзальная, д. 1 (здание автовокзала, второй этаж). 21 и 23 декабря – с 12:00 до 19:00, 25 декабря – с 9:00 до 16:00.



Во всех указанных прививочных пунктах без предварительной записи можно получить оба компонента вакцины. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации). Перед процедурой пациентов осматривает врач.

Городские поликлиники в будни прививают по записи, в выходные – работают на свободный вход.





Артём Ежаков



