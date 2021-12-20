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10:35, 20 декабря 2021 года

Орловский космонавт Александр Мисуркин вернулся на Землю

Сегодня утром экипаж корабля «Союз МС-20» совершил успешную посадку в назначенной точке на территории Казахстана.


Почётный гражданин Орла Александр Мисуркин успешно завершил свою третью космическую экспедицию. Сегодня утром экипаж корабля «Союз МС-20» совершил успешную посадку в назначенной точке на территории Казахстана. Вместе с Мисуркиным на Землю вернулись космические туристы – Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано.

Процесс возвращения корабля с МКС прошёл штатно. Теперь экипаж ожидает реабилитация – она займет от двух до трёх недель.

За время пребывания экипажа на станции было проведено 9 экспериментов по российской научной программе, – сообщает сайт «Роскосмоса». В процессе реабилитации Мисуркин продолжит проводить испытания, предложенные сотрудниками ОГУ имени Тургенева, направленные на исследование микроциркуляции крови в условиях микрогравитации.

Видео корпорации «Роскосмос»


Артём Ежаков

 
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