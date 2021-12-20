Главная » Новости



11:00, 20 декабря 2021 года В Советском районе Орла планируется создание нового ЖК и детского сада Они должны появиться на месте аварийных домов.





В квартале, ограниченном ул. Куйбышева, ул. Цветаева и Наугорским шоссе, может появиться новый жилой комплекс и детский сад на 80 мест, – сообщает сайт мэрии Орла.



В месте потенциальной застройки сейчас расположено 23 дома – 22 из них аварийные, последний – нет. Всё это – двухэтажные дома 1957-1960 годов «рождения». Окончательное решение по поводу ЖК и детсада будет принято до наступления 2022 года.



В случае положительного решения срок возведения новой инфраструктуры составит 10 лет.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



