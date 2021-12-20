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12:00, 20 декабря 2021 года

В Орловской области достигли плановых показателей по четырём нацпроектам

Об этом было заявлено в ходе заседания регионального правительства.


В Орловской области достигли плановых годовых показателей по четырём нацпроектам. Об этом сообщил глава департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев в ходе заседания регионального правительства.

В список выполненных программ вошли: «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», а также ряд региональных составляющих проектов «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Безопасность дорожного движения». Также ожидается полное выполнение годовых планов проектов «Образование», «Культура», «Экология», «Безопасные качественные дороги».

В ходе заседания губернатор Андрей Клычков поручил обеспечить полное освоение средств, выделенных на нацпроекты в 2021 году. Пока таким могут похвастать «Производительность труда», «Цифровая экономика» и «Экспорт». Близки к стопроцентному показателю «Предпринимательство», «Экология», «Демография», «Безопасные качественные дороги», – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков

 
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