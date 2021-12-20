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12:30, 20 декабря 2021 года В 2022 году на Орловщине ждут 16 земских учителей В 2021-м образовательные учреждения области по одноимённой программе пополнились 18 педагогами.





В следующем году в Орловской области продолжится реализация программы «Земский учитель». В 15 общеобразовательных учреждениях региона ждут преподавателей английского языка, математики и информатики, биологии и химии, русского языка и литературы, физической культуры, начальных классов.



Напомним, что суть программы состоит в найме педагогов на работу в сельские населенные пункты, рабочие посёлки, ПГТ или города с населением до 50 тыс. человек. «Земские учителя» единоразово получают по миллиону рублей. Они обязаны проработать на новом месте минимум 5 лет.



В этом году план найма по программе «Земский учитель» выполнен полностью. Трудоустроено 18 педагогов.





Артём Ежаков



