Под Орлом поставят точку в деле о сбитом электричкой ребёнке

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12:45, 20 декабря 2021 года
Под Орлом поставят точку в деле о сбитом электричкой ребёнкеНа скамье подсудимых – директор свердловской ДЮСШ. Ему вменяют халатность.
Следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении директора МБУ ДО «ДЮСШ» Свердловского района. Ему инкриминируют халатность, проявленную при сопровождении детской мини-футбольной команды. Как следует из материалов дела, обвиняемый проявил небрежность, оставив воспитанников на железнодорожной платформе, где один из ребят позже попал под электричку. Трагедия произошла на станции «Змиёвка» в январе 2018 года.
Часть вменяемой подсудимому статьи допускает заключение сроком до 5 лет.
Фото с сайта СУ СК России по Орловской области
Артём Ежаков