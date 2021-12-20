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14:30, 20 декабря 2021 года В Орле взлетел необычный «Летучий корабль» На предпремьерном показе спектакля в театре «Свободное пространство» побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.





Новогоднее настроение уже царит в театре «Свободное пространство». Там к празднику приготовили подарок для маленьких жителей города – музыкальную сказку «Летучий корабль». Режиссер Светлана Горшкова поставила спектакль по мотивам русской народной сказки, а музыку написал Максим Дунаевский. Но в орловском театре всё заиграло новыми красками. Эва Стасюлевич побывала на предпремьерном показе.



Сказка, где царская дочь Забава не хочет замуж по расчёту, полюбилась нескольким поколениям зрителей благодаря чудесному мультфильму и прекрасным, весёлым, ироничным песням, но у московского режиссера не было задачи делать кальку с известной ленты, поэтому герои спектакля получили другие образы и характеры. Главная задача – чтобы зрителям было весело.



В спектакле много песен. Прозвучат и совсем неизвестные зрителю композиции. За танцы отвечал московский постановщик Антон Варфоломеев, который и сам участвовал в таком спектакле – в постановке Егора Дружинина.



В прянично-зефирном царстве, как и случается в сказках, всё заканчивается победой любви. Корабль построен и летит навстречу приключениям и новой жизни.





Эва Стасюлевич



