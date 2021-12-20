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15:15, 20 декабря 2021 года Орловская область получит свыше полумиллиарда рублей на дорожный ремонт Деньги будут доведены в течение ближайших двух лет.





Правительство страны в течение ближайших двух лет выделит Орловской области 547 миллионов рублей на софинансирование расходов при проведении дорожного ремонта. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.



В 2022 и 2023 году Орловщина получит равные транши – по 273,5 миллиона рублей.





Артём Ежаков



