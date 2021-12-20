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16:20, 20 декабря 2021 года Суд отправил амчанку в колонию, не дожидаясь взросления её ребёнка Женщина лишилась права на отсрочку от исполнения наказания, совершив новое преступление.





Мценский районный суд отправил местную жительницу в колонию, не дожидаясь истечения отсрочки исполнения наказания до достижения её ребёнком 14 лет. Отсрочку женщина получила в 2015 году, будучи беременной. Её осудили за грабёж – она открыто сняла с первоклассницы золотые серьги.



Новое преступление произошло осенью. Амчанка в компании друзей выпивала в гостях у знакомой. На почве алкоголя осуждённая и хозяйка поссорились, и женщина забрала у подруги телефон и телевизор, причём телевизор был украден уже в момент звонка потерпевшей в полицию. Общий ущерб составил 26 тысяч рублей.



Ребёнок осуждённой будет передан органам опеки и попечительства.





Артём Ежаков



