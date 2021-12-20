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15:41, 20 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Александр Мисуркин вернулся с орбиты. Приземление пилотируемого корабля прошло без сбоев.



- СК возбудил дело против начальника УГИБДД по Орловской области и двоих его подчиненных.



- 18 педагогов в этом году стали «Земскими учителями».



- Старая сказка в новом прочтении. В путешествие на «Летучем корабле» приглашает «Свободное пространство».



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