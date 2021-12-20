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16:55, 20 декабря 2021 года Орловцев ждут три морозных дня В регионе ожидается температура от -14 до -17℃.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о грядущей морозной трёхдневке. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 по 23 декабря ожидается аномально холодная погода.



Среднесуточная температура воздуха составит от -14 до -17℃. Отклонение среднесуточной температуры от климатической нормы составит 7-10℃.





Артём Ежаков



