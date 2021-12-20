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18:07, 20 декабря 2021 года

Для орловцев, оказавшихся без жилья и средств к существованию действует центр социальной адаптации

Принимают здесь и людей из других регионов.


Чтобы попасть в центр достаточно иметь любой документ удостоверяющий личность: справку об освобождении, временное удостоверение, паспорт, военный билет. Затем вновь прибывших отправляют на флюорографию, чтобы исключить заболевание туберкулёзом.

В отделении временного проживания можно жить до полугода. За это время постояльцам окажут медицинскую, психологическую и юридическую помощь, помогут восстановить документы и трудоустроиться. Без этого вернуться к нормальной жизни нереально. Нетрудоспособных определят в дом инвалидов или престарелых. Теже, кто в состоянии трудится и нашли работу могут еще месяц бесплатно пожить в отделении ночного прибывания. Только за этот год через центр прошло более 400 человек. И многие здесь начали жизнь с чистого листа.


Татьяна Тимохина

 
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