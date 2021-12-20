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18:14, 20 декабря 2021 года В Орле состоялось Первенство области по художественной гимнастике Для многих участниц региональные соревнования становятся дебютом.





Перед глазами юных гимнасток пример для подражания. В дни турнира старшие воспитанницы орловских гимнастических секций получили значки кандидатов и мастеров спорта.



Алексей Берестов, начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области: «Художественная гимнастка - один из самых массовых видов спорта. И очень приятно, что количество переходит в качество в плане результатов»

Призёры первенства Орловской области получили право выступить на Первенстве ЦФО, которое состоится уже после новогодних праздников.





Анастасия Дорохова



