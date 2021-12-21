Орловчанка не смогла устоять перед соблазном прикарманить золото знакомого

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8:37, 21 декабря 2021 года
Орловчанка не смогла устоять перед соблазном прикарманить золото знакомогоЕй грозит до 5 лет заключения.
В Дмитровском районе полицейские установили подозреваемую в краже золотых украшений общей стоимостью порядка 55 тысяч рублей, – сообщает сайт регионального УМВД. За несколько дней до кражи потерпевший принимал у себя в гостях компанию, куда была вхожа и фигурантка. Найдя ювелирные изделия и будучи одна в комнате, орловчанка забрала их с собой.
Кольцо и цепочку фигурантка успела сдать в ломбард. Крестик удалось изъять полицейским.
На время расследования подозреваемая отпущена под подписку о невыезде. Ей грозит до 5 лет заключения.
Артём Ежаков