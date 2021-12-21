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7:38, 21 декабря 2021 года Орловский завод «Флакс» начал рассчитываться с работниками Ситуацию с долгами помогли решить правоохранительные органы.





Орловский завод «Флакс» полностью погасил долги перед 24 работниками, – сообщает сайт областной прокуратуры. Ранее проблемами выплат заработной платы на предприятии заинтересовались правоохранительные органы.



После представления от надзорного ведомства в адрес гендиректора сотрудникам «Флакса» перечислили в общей сложности 1,1 млн. рублей – оплату труда за октябрь.





Артём Ежаков



