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6:40, 21 декабря 2021 года

Сельхозорганизации Орловщины наращивают производство основной животной продукции

Орёлстат сравнил тематические ноябрьские отчёты этого и прошлого годов.


В сельхозорганизациях Орловщины в январе-ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним отрезком выросло производство всех основных видов продукции животноводства. Об этом сообщает Орёлстат.

Так, за 11 месяцев этого года сельхозпроизводителями было изготовлено 204,1 тысяч тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе (+16,8%). Яичное производство также показало лучшие результаты и достигло показателя в 12,9 млн. штук (+50,3%). Тем не менее, средняя продуктивность кур-несушек в птицеводческих организациях снизилась с 219 до 172 яиц. Малый прирост показало производство молока. За отчётный период его было надоено 103,9 тысяч тонн (+2,5%). В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях области получено 5 732 килограммов молока, что больше на 247 килограммов больше прошлогодней цифры. Это увеличение отмечено в девяти районах. Самый высокий надой от одного животного достигнут в Верховском районе (8 213 килограммов молока).


Артём Ежаков

 
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