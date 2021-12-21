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5:41, 21 декабря 2021 года В Орловской области стало больше свиней и коров Поголовье этих животных в региональных сельхозорганизациях увеличилось по сравнению с январём.





В сельхозорганизациях Орловской области в январе – ноябре 2021 года выросло количество свиней и коров. Численность свиней увеличилась на 215,4 тысяч голов и теперь составляет 807,8 тысяч животных. Бурёнок стало больше на 2,7 тысяч и сейчас их насчитывается 34,5 тысячи.



Отметим, что поголовье крупного рогатого скота сокращается. С января этот показатель снизился на 21,7 тысяч голов до отметки в 118,5 тысяч.





Артём Ежаков



