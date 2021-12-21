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21:20, 20 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В центре внимания следственного комитета - начальник ГИБДД и двое его подчиненных. Возбуждено дело по статье «Мошенничество».



- Дорогие квадратные метры. Почему растут цены и кто поможет избежать ошибок при покупки жилья?



- Приютят, согреют, накормят. Мы заглянули в центр, специалисты которого помогают людям вернуться в социум.



- Добро пожаловать в школу: на Орловщине успешно реализуется программа «Земский учитель».



- Парад красоты и грации: В Орле состоялся турнир по художественной гимнастике.



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