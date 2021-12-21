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21:20, 20 декабря 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- В центре внимания следственного комитета - начальник ГИБДД и двое его подчиненных. Возбуждено дело по статье «Мошенничество».
- Дорогие квадратные метры. Почему растут цены и кто поможет избежать ошибок при покупки жилья?
- Приютят, согреют, накормят. Мы заглянули в центр, специалисты которого помогают людям вернуться в социум.
- Добро пожаловать в школу: на Орловщине успешно реализуется программа «Земский учитель».
- Парад красоты и грации: В Орле состоялся турнир по художественной гимнастике.
Вести-Орёл