В январе в Орловской области возможна отмена системы QR-кодов

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20:35, 20 декабря 2021 года
В январе в Орловской области возможна отмена системы QR-кодовТакую возможность допустил губернатор Андрей Клычков.
Систему QR-кодов в Орловской области могут отменить уже в следующем месяце. Об этом заявил в прямом эфире в социальных сетях губернатор Андрей Клычков.
«Если мы увидим, что нет роста заболеваемости COVID-19, то после 15 января будем отменять QR-коды. Середина января – срок окончательного решения по ним», – заявил глава региона.
Артём Ежаков