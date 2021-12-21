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20:37, 20 декабря 2021 года Зимние каникулы для орловских школьников начнутся с 27 декабря Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.





С 27 декабря в школах Орловской области начнутся зимние каникулы. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях. Решение пока не задокументировано, но глава региона подчеркнул, что это «свершившийся факт». Увеличивать каникулы не планируется.



Как заявил глава региона, детские сады продолжат работу до 30 декабря.





Артём Ежаков



