Главная » Новости



21:05, 20 декабря 2021 года Орловскому центру для особенных детей «Равные» продлили аренду помещения на полгода За это время власти должны найти решение для его дальнейшей работы.





Орловскому центру социальной поддержки людей с ОВЗ «Равные» продлили договор аренды помещения на ближайшие полгода. Об этом заявил во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков. За это время власти должны найти решение для его дальнейшей работы.



Центр был создан в 2019 году родителями особенных детей для помощи людям с ментальными нарушениями. Сейчас здесь находят свое призвание 100 детей, но собственник выставил помещение на продажу за 4,5 миллиона рублей. «Найдем мы выход из этой ситуации. Абсолютно в этом убеждён. И ребята будут заниматься дальше», – подчеркнул губернатор.





Артём Ежаков



