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21:05, 20 декабря 2021 года

Орловскому центру для особенных детей «Равные» продлили аренду помещения на полгода

За это время власти должны найти решение для его дальнейшей работы.


Орловскому центру социальной поддержки людей с ОВЗ «Равные» продлили договор аренды помещения на ближайшие полгода. Об этом заявил во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков. За это время власти должны найти решение для его дальнейшей работы.

Центр был создан в 2019 году родителями особенных детей для помощи людям с ментальными нарушениями. Сейчас здесь находят свое призвание 100 детей, но собственник выставил помещение на продажу за 4,5 миллиона рублей.
«Найдем мы выход из этой ситуации. Абсолютно в этом убеждён. И ребята будут заниматься дальше», – подчеркнул губернатор.



Артём Ежаков

 
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