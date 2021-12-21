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9:50, 21 декабря 2021 года

Число ёлочных базаров в Орле уменьшилось до 10

Ранее заявлялось об 11 торговых точках, где можно купить символ нового года.


В Орле заработали ёлочные базары. Первоначальный список торговых точек уменьшился на одну. Итоговый перечень выглядит следующим образом:

· ул. Пушкина, в районе дома № 20;

· ул. Комсомольская, в районе дома № 77;

· пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);

· ул. Октябрьская, в районе дома № 60 (пересечение с ул. 60 лет Октября);

· ул. 8 Марта, в районе дома № 19;

· ул. Октябрьская, в районе дома № 120;

· ул. Комсомольская, в районе дома № 356;

· ул. Комсомольская, в районе дома № 384;

· ул. Комсомольская, в районе дома № 242;

· ул. Комсомольская (напротив), в районе дома № 78 б.

Торговля вечнозелёными деревьями в иных местах запрещена.


Артём Ежаков

 
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