Число ёлочных базаров в Орле уменьшилось до 10

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9:50, 21 декабря 2021 года
Число ёлочных базаров в Орле уменьшилось до 10Ранее заявлялось об 11 торговых точках, где можно купить символ нового года.
В Орле заработали ёлочные базары. Первоначальный список торговых точек уменьшился на одну. Итоговый перечень выглядит следующим образом:
· ул. Пушкина, в районе дома № 20;
· ул. Комсомольская, в районе дома № 77;
· пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);
· ул. Октябрьская, в районе дома № 60 (пересечение с ул. 60 лет Октября);
· ул. 8 Марта, в районе дома № 19;
· ул. Октябрьская, в районе дома № 120;
· ул. Комсомольская, в районе дома № 356;
· ул. Комсомольская, в районе дома № 384;
· ул. Комсомольская, в районе дома № 242;
· ул. Комсомольская (напротив), в районе дома № 78 б.
Торговля вечнозелёными деревьями в иных местах запрещена.
Артём Ежаков