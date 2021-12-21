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9:50, 21 декабря 2021 года Число ёлочных базаров в Орле уменьшилось до 10 Ранее заявлялось об 11 торговых точках, где можно купить символ нового года.





В Орле заработали ёлочные базары. Первоначальный список торговых точек уменьшился на одну. Итоговый перечень выглядит следующим образом:



· ул. Пушкина, в районе дома № 20;



· ул. Комсомольская, в районе дома № 77;



· пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);



· ул. Октябрьская, в районе дома № 60 (пересечение с ул. 60 лет Октября);



· ул. 8 Марта, в районе дома № 19;



· ул. Октябрьская, в районе дома № 120;



· ул. Комсомольская, в районе дома № 356;



· ул. Комсомольская, в районе дома № 384;



· ул. Комсомольская, в районе дома № 242;



· ул. Комсомольская (напротив), в районе дома № 78 б.



Торговля вечнозелёными деревьями в иных местах запрещена.





Артём Ежаков



