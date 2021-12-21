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10:30, 21 декабря 2021 года Орловцы могут подарить новогоднее настроение нуждающимся в нём детям Стартовала ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний».





Орловцы могут стать новогодними волшебниками для серьёзно больных детей и детей-сирот. В этом поможет ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний». Для участия нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф и снять шар с пожеланием.



К акции уже присоединились губернатор Андрей Клычков, члены регионального правительства, главы муниципальных образований и городских округов, – сообщает пресс-служба главы региона.





Артём Ежаков



