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10:00, 21 декабря 2021 года Желание виртуальной реальности обернулось для орловца настоящей денежной потерей Мужчину обманули во время интернет-шоппинга.





Орловца обманули на покупке VR-очков. Частное объявление о продаже визора виртуальной реальности за 30 тысяч рублей было опубликовано в интернете. 45-летнему жителю областной столицы цена показалась заманчивой, и он перевёл требуемую сумму продавцу, однако товара не дождался. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве, расследование продолжается, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков



