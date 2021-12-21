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11:00, 21 декабря 2021 года Орловец поплатился жизнью, надев куртку знакомого Его возможному убийце грозит до 15 лет тюрьмы.





В Орле установили подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 53-летнего мужчины. Его тело с множественными травмами нашли закопанным во дворе частного дома в минувший четверг, – сообщает сайт областного СУ СК.





Преступление вменяют 46-летнему ранее судимому знакомому жертвы. Улики вынудили его сознаться – в начале декабря друзья поссорились в ходе алкозастолья по причине того, что погибший надел куртку своего собутыльника. Разозлённый мужчина до смерти избил оппонента руками, ногами и табуретом. Поняв, что его друг мёртв, подозреваемый закопал труп.



Фигурант взят под стражу. Расследование продолжается.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области











Артём Ежаков



