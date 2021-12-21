Главная » Новости



11:30, 21 декабря 2021 года Орловская область получит порядка 200 млн рублей на школьное строительство Деньги будут доведены двумя траншами – в 2022 и 2023 годах.





Орловская область получит из федерального бюджета порядка 200 млн рублей на школьное строительство. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина РФ. Деньги будут доведены двумя траншами – в 2022 году регион получит 53,4 млн, в 2023 – порядка 144,8 млн.





Артём Ежаков



