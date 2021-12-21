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12:00, 21 декабря 2021 года Орловцы активно приобщаются к северной ходьбе Помогает она как взрослым, так и молодому поколению. Есть последователи этого вида спорта и в депутатском корпусе.





Леонид Музалевский познакомился с северной ходьбой восемь лет назад на отдыхе в Железноводске. Посмотрел, изучил – понравилось. Теперь спортивные палки обязательный атрибут его прогулок.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Стараюсь не пропускать. Был недавно гололёд, поэтому на пару дней пришлось отложить. А так – когда ходишь, ритмично занимаешься. Регулируешь свой вес. И самое важное – получаешь очень серьезный заряд бодрости. Если ты утром прошел, то целый день бодр и энергичен». О пользе прогулок на свежем воздухе говорят много. Тем более сейчас, в эпоху коронавируса. Легкие должны дышать кислородом, чтобы успешно бороться с недугом.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Лёгкие после поражения коронавирусом требуют особого подхода, особой тренировки. Я переболел год назад, это мне позволило серьезно восстановиться». В правильных движениях кроется вся польза этого вида спорта. А она немалая. При всей видимой простоте упражнений.

Татьяна Пеленицина, региональный координатор проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» в Орловской области: «Есть доказанные лабораторные исследования, что человек, прозанимавшийся северной ходьбой около года, имеет лучшую кардиограмму, чем раньше. Человек, который занимается северной ходьбой полтора года – не имеет ни одной холестериновой бляшки, хотя раньше таковые были». Северная ходьба – не стереотипная прогулка для пожилых, а самостоятельное спортивное направление для людей любого возраста и уровня активности. В 2022-м году в Орле впервые запланирован Чемпионат области по этому виду спорта.





Анастасия Дорохова



