На Орловщине отмечено некоторое снижение оборота некачественного алкоголя

|
|
|Главная » Новости
13:45, 21 декабря 2021 года
На Орловщине отмечено некоторое снижение оборота некачественного алкоголяОб этом в беседе с корреспондентом ГТРК «Орёл» Всеволодом Трифоновым рассказала сотрудник экспертно-криминалистического центра УМВД Галина Поддубная.
В Орловской области отмечено некоторое снижение числа выявленного некачественного алкоголя. Об этом в беседе с корреспондентом ГТРК «Орёл» Всеволодом Трифоновым рассказала сотрудник ЭКЦ регионального УМВД Галина Поддубная. Тем не менее, эти цифры незначительны, поэтому по-прежнему можно нарваться на фальсификат.
Первое место среди поддельных напитков занимает водка, второе – коньяки и виски. Также есть шанс купить контрафактное вино и шампанское.
Всеволод Трифонов