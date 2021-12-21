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13:45, 21 декабря 2021 года На Орловщине отмечено некоторое снижение оборота некачественного алкоголя Об этом в беседе с корреспондентом ГТРК «Орёл» Всеволодом Трифоновым рассказала сотрудник экспертно-криминалистического центра УМВД Галина Поддубная.





В Орловской области отмечено некоторое снижение числа выявленного некачественного алкоголя. Об этом в беседе с корреспондентом ГТРК «Орёл» Всеволодом Трифоновым рассказала сотрудник ЭКЦ регионального УМВД Галина Поддубная. Тем не менее, эти цифры незначительны, поэтому по-прежнему можно нарваться на фальсификат.



Первое место среди поддельных напитков занимает водка, второе – коньяки и виски. Также есть шанс купить контрафактное вино и шампанское.





Всеволод Трифонов





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