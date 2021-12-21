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13:20, 21 декабря 2021 года На сцене орловского «Свободного пространства» блистает дуэт матери и ребёнка Елена Симонова и её дочь Ярослава уже отметились совместным выступлением в спектакле «Маугли 2092» (+12).





26 декабря орловский театр «Свободное пространство» отметит 45-летие. Это самый молодой театр областной столицы. Для кого-то из труппы он младше их самих, а для кого-то – старший друг, товарищ и второй дом. Из плеяды молодых актеров – выпускного курса заслуженного актера России Валерия Лагоши – на сцене «Свободного пространства» блистает Елена Симонова. Её дочь Ярослава тоже стала маленькой актрисой.



Так получилось, что Ярослава Симонова вышла на сцену в пять лет – надо было заменить артистку в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» (+16). Мама волновалась больше, чем дочь, но поддержала дочь в её решении. Однако окончательно карьерный путь Ярослава пока не выбрала – хочет быть и стоматологом, и артисткой. Она считает, что обе должности можно успешно совмещать.



А вот сама Елена Симонова про театр вообще не думала вплоть до 11 класса, пока однажды не попала на спектакль «Свободного пространства». В этом году уже 10 лет, как она плотно занята в репертуаре театра, где большая часть ролей – главные.





Эва Стасюлевич





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