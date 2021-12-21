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12:45, 21 декабря 2021 года 6 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 211 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 211 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 68 610).



Накануне выписано 643 орловца (всего – 59 121), умерло 6 человек – 1 429 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 60,5%.





Артём Ежаков



