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12:25, 21 декабря 2021 года В Орле стартуют Всероссийские соревнования по акробатике Кубок носит имя заслуженного тренера России и почётного гражданина областной столицы Клавдии Наумовой.





В Орле стартуют Всероссийские соревнования по акробатике. Кубок носит имя заслуженного тренера России и почётного гражданина областной столицы Клавдии Наумовой. Этот традиционный турнир проходит в 31 раз. Приедут около 500 лучших акробатов страны.



Состязания продлятся несколько дней и завершатся в день рождения Клавдии Наумовой – 23 декабря. Знаменитый тренер отметит 81-летие в кругу друзей и учеников. Она подготовила 269 мастеров спорта, среди которых – 28 акробатов международного уровня.





Юлия Опанасюк



