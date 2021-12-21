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14:15, 21 декабря 2021 года В Орле отдали дань памяти Герою СССР Виктору Крупскому Лётчик-истребитель, а позднее партийный и советский работник, родился ровно век назад.





В Орле почтили память Героя Советского Союза и Почётного гражданина областной столицы Виктора Крупского. Лётчик-истребитель, а позднее партийный и советский работник, родился ровно век назад. Сегодня у мемориальной доски на д. 9 по ул. 7 Ноября, где жил Виктор Иосифович, в торжественной обстановке возложили цветы, – сообщает сайт облсовета.



К концу Великой Отечественной войны Крупский совершил 330 боевых вылетов, в ходе которых лично уничтожил 9 вражеских самолетов и ещё десяток – в группе.



После войны Виктор Крупский прошел долгий путь партийного и советского работника. Около 7 лет он возглавлял Орловский облисполком.



Скончался Крупский 10 сентября 2000 года. Похоронен на орловском Троицком кладбище.





Артём Ежаков





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