Орловцев снова пригласили стать Дедами Морозами для нуждающихся детей

|
|
|Главная » Новости
14:40, 21 декабря 2021 года
Орловцев снова пригласили стать Дедами Морозами для нуждающихся детейОдноимённая акция проводится уже в десятый раз.
На Орловщине в десятый раз пройдёт социальная акция «Стань Дедом Морозом». Её организаторы хотят обрадовать более 300 детей с инвалидностью, а также детей из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации.
Подарки получат подопечные ОРОО помощи детям с онкологией «Радость моя», Благотворительного Фонда «БОЖЬЯ КОРОВКА», АНО «Мир Возможностей», ОРОО «Диабетическое общество», Инвалиды г. Орла в проекте «Учимся жить самостоятельно», РО ВОРДИ Орловская область, Православный семейный центр «Святые Покрова» и других организаций-участников Орловского социального кластера.
Вся подробная информация размещена в официальной группе Орловского социального кластера в «ВКонтакте».
К слову, губернатор Орловской области Андрей Клычков и его супруга Валерия в качестве подарка выбрали приобрести для детей 170 билетов в театр «Свободное пространство».
Также орловцы могут поучаствовать в «Ёлке желаний». Для участия нужно зарегистрироваться на одноимённом сайте и снять шар с пожеланием.
Артём Ежаков