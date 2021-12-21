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14:40, 21 декабря 2021 года Орловцев снова пригласили стать Дедами Морозами для нуждающихся детей Одноимённая акция проводится уже в десятый раз.





На Орловщине в десятый раз пройдёт социальная акция «Стань Дедом Морозом». Её организаторы хотят обрадовать более 300 детей с инвалидностью, а также детей из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации.



Подарки получат подопечные ОРОО помощи детям с онкологией «Радость моя», Благотворительного Фонда «БОЖЬЯ КОРОВКА», АНО «Мир Возможностей», ОРОО «Диабетическое общество», Инвалиды г. Орла в проекте «Учимся жить самостоятельно», РО ВОРДИ Орловская область, Православный семейный центр «Святые Покрова» и других организаций-участников Орловского социального кластера.



Вся подробная информация размещена в официальной группе Орловского социального кластера в «ВКонтакте».



К слову, губернатор Орловской области Андрей Клычков и его супруга Валерия в качестве подарка выбрали приобрести для детей 170 билетов в театр «Свободное пространство».



Также орловцы могут поучаствовать в «Ёлке желаний». Для участия нужно зарегистрироваться на одноимённом сайте и снять шар с пожеланием.





Артём Ежаков





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