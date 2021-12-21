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16:15, 21 декабря 2021 года

Горсовет принял бюджет Орла на 2022 год

В нём сохранятся все взятые ранее социальные обязательства.


21 декабря на заседании Орловского городского совета был принят бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 гг. В нём сохраняются все взятые ранее социальные обязательства: поддержка инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в частном жилищном фонде города; выплаты участникам вооружённых конфликтов, получившим инвалидность и т.д. Всего это порядка 60 тысяч граждан.

Документ включает финансирование питания школьников, депутатских наказов, ремонт имущества муниципальных общеобразовательных учреждений.

Также предусмотрено муниципальное софинансирование программы по обеспечению жильем молодых семей, разработка проектной документации на пристройку к школе № 50 и строительство школы в 795-м квартале.

Параллельно был утверждён прогнозный план приватизации на следующий год. В городе рассчитывают выручить с продажи 26 объектов муниципальной собственности и полного пакета акций «Орёл-Отель» порядка 1,3 млрд рублей.


Артём Ежаков


 
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