Главная » Новости



18:57, 21 декабря 2021 года Мценскую агрофирму наказали за антибиотик в колбасе Предприятие выплатит 150 тыс. рублей штрафа.





Орловское управление Россельхознадзора проверило АО «Агрофирма Мценская» и обнаружило в его полукопчёных шашлычных колбасках спирамицин – антибиотик, который вообще не допускается в этой продукции.



Предприятие выплатит 150 тыс. рублей штрафа. Остатки колбасок изъяты и утилизированы, а разрешение на товар отозвано.



В этом году орловский Россельхознадзор отменил 75 деклараций о соответствии, выданных на продукцию животного происхождения.





Артём Ежаков





Новости СМИ2