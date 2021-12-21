Мценскую агрофирму наказали за антибиотик в колбасе

|
|
|Главная » Новости
18:57, 21 декабря 2021 года
Мценскую агрофирму наказали за антибиотик в колбасеПредприятие выплатит 150 тыс. рублей штрафа.
Орловское управление Россельхознадзора проверило АО «Агрофирма Мценская» и обнаружило в его полукопчёных шашлычных колбасках спирамицин – антибиотик, который вообще не допускается в этой продукции.
Предприятие выплатит 150 тыс. рублей штрафа. Остатки колбасок изъяты и утилизированы, а разрешение на товар отозвано.
В этом году орловский Россельхознадзор отменил 75 деклараций о соответствии, выданных на продукцию животного происхождения.
Артём Ежаков