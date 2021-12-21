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16:45, 21 декабря 2021 года Компьютерный томограф в орловской больнице Боткина заработает в начале января Также новое оборудование устанавливают в областном онкодиспансере.





Компьютерный томограф в орловской городской больнице имени Боткина заработает в первых числах января. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Андрей Клычков. Также глава региона сообщил об установке нового оборудования в областном онкодиспансере – это цифровой маммограф со стереотаксической пункционной приставкой и новый рентген. Также поступило два эндовидеоскопических комплекса для выполнения абдоминальных и торакальных операций. В феврале ожидается прибытие широкоапертурного КТ.





Артём Ежаков





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