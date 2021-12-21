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16:02, 21 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия»





- Сегодня в Орле вспоминали Виктора Крупского. Лётчик-истребитель, а позднее партийный и советский работник, родился ровно век назад.



- Для орловцев, оказавшихся без жилья и средств к существованию, действует центр социальной адаптации. На что могут рассчитывать бездомные?



- Орловцы активно приобщаются к северной ходьбе. Мы встретились с любителями этого спорта.



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